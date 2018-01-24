Komşuları yaşlı adamı yangından kurtardı

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA) - DENİZLİ\'nin Çameli ilçesi Belevi Mahallesi\'nde çıkan yangında, alevlerin arasında kalan Ekrem Güvenç\'i (89) komşuları kurtardı. Yangında ayakları yanan ve evi kullanılamaz hale gelen Güvenç, hastaneye kaldırıldı.

Belevi Mahallesi\'nde yalnız yaşayan Ekrem Güvenç\'e ait evde, sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bütün evi sardı. Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Alevlerin arasında kalan yaşlı adam, komşuları tarafından evden çıkarılarak, kurtarıldı. Ayaklarında yanıklar oluşan Ekrem Güvenç, çağrılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yangın ise ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Jandarma, kullanılamaz hale gelen evdeki yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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