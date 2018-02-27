Komşuları, Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, Beylerbeyi Sarayı’na gitmek üzere Kısıklı’daki evinden çıktığı sırada komşuları tarafından konvoyu durduruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’na gitmek üzere Kısıklı’daki evinden dün saat 14.00 sıralarında ayrıldı.

Bu sırada konvoyunu durduran Erdoğan, komşusu olduğu öğrenilen minik bir kız çocuğu ile sohbet etti. Komşularının Erdoğan’a doğum günü nedeniyle pasta verdiği öğrenildi. Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’na doğru hareket etti.