T24 LogoT24 Logo
Gündem

Komşuları, Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu

Komşularının Erdoğan'a doğum günü nedeniyle pasta verdiği öğrenildi

27 Şubat 2018 15:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, Beylerbeyi Sarayı’na gitmek üzere Kısıklı’daki evinden çıktığı sırada komşuları tarafından konvoyu durduruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’na gitmek üzere Kısıklı’daki evinden dün saat 14.00 sıralarında ayrıldı.

Bu sırada konvoyunu durduran Erdoğan, komşusu olduğu öğrenilen minik bir kız çocuğu ile sohbet etti. Komşularının Erdoğan’a doğum günü nedeniyle pasta verdiği öğrenildi. Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’na doğru hareket etti.

 

 

ETİKETLER

erdoğankonvoydurdurdudoğum günü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24