Komşudan AB üyeliğine destek

Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye'nin AB üyeliğine destek geldi.

Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Atina'yı ziyaret eden Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ı kabul etti.





Papandreu görüşmede, Türkiye'nin AB üyeliğinin kesin bir hak olduğunu söyledi. Papandreu, Aralık'taki AB zirvesi öncesi, Başbakan Erdoğan ile biraraya gelme isteğini de dile getirdi.

Papandreu, görüşmede, Başbakan Erdoğan'ın kendisine gönderdiği mektuba atıfta bulunarak, sorun olan tüm konularla ilgili, bakanların katılımıyla ortak çalışma yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Önümüzdeki dönemde iki ülkenin de ortak zorlu konuları olduğunu belirten Papandreu, "beraber çalışarak, sorunları aşabiliriz" mesajı verdi. Papandreu ayrıca, bir süreden beri tıkanan Ege sorunlarına yönelik görüşmeleri de yeniden canlandırmak istediklerini vurguladı.

Bağış ise Kıbrıs'ta çözüm için birlikte çalışma arzusunu dile getirdi. Kıbrıs Türkleri üzerindeki izolasyonlar kalkarsa, o zaman Türkiye'nin limanlarını ve havaalanlarını Rum gemi ve uçaklarına açacağını söyledi.