-Komşudaki yangına "özel tim" HATAY (A.A) - 21.09.2011 - Sınır komşusu olan Suriye'de çıkacak olası bir yangına anında müdahale etmek ve Türkiye'ye sıçramasını önlemek amacıyla ''Ortadoğu Yangın Söndürme Timi'' oluşturulduğu bildirildi. Antakya Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, sınırda çıkacak bir yangının hem Suriye, hem de Türkiye açısından büyük bir risk oluşturduğunu söyledi. Suriye'deki sınır kentlerinin valileri ile Hatay Valiliği arasında geçen yıl ''sınırdaki yangınların söndürülmesi'' konusunda işbirliği yapmak için protokol imzalandığını hatırlatan Harbi, bu kapsamda, el birliğiyle orman yangınlarının kısa sürede söndürülmesinin amaçlandığını kaydetti. Protokol kapsamında kentte iki arazöz, su tankı ve yaklaşık 20 işçinin yer aldığı iki ekip oluşturduklarını ve bunların sınırın belli noktalarında hazır bekletildiğini ifade eden Harbi, şöyle devam etti: ''Suriye'de çıkacak bir yangın sınır ili Hatay'ı da tehdit edebilir. Suriye orman yangınlarını söndürme konusunda bizden daha geride, araçlarının arazi kabiliyeti zayıf. Türkiye ise bu konuda önemli mesafeler kat etti. Arazözleri, 300 metreye kadar su ve 80 metreye kadar köpük atan araçlarıyla yangın söndürme konusunda Türkiye önemli bir noktada. Sınır komşusu olduğumuz Suriye'de çıkacak bir yangın Hatay'ı da tehdit edebilir. Oluşturduğumuz 'Ortadoğu Yangın Söndürme Timi' sayesinde talep doğrultusunda iki ülkenin işbirliğiyle, orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülecek.'' -''Müdahale için yardım talebi şart''- Harbi Suriye'deki olaylar başlamadan önce bu ülkenin sınırına yakın bir alanda çıkan 30 hektar alanın zarar gördüğü yangına müdahale ettiklerini söyledi. Ekiplerin sınırda teyakkuz halinde olduklarını vurgulayan Harbi, şunları kaydetti: ''Sınır ötesi yangına müdahale için yardım talebi şart. Herhangi bir talep olmazsa ekiplerimiz, sınır ötesine çok fazla müdahale edemiyor. Ancak bizim sınırımıza yaklaştığında bir müdahalede bulunuyoruz. Kısa bir süre önce sınıra yakın yerde orman yangını çıkmış, yangın Türkiye'yi tehdit edince sınırı geçmeden uzun mesafeye su atan araçlarımız sayesinde müdahale etmiştik.''