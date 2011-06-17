-KOMŞUDA YENİ KABİNE AÇIKLANDI ATİNA (A.A) - 17.06.2011 - Yunanistan'da Başbakan Yorgo Papandreu yeni kabinesini açıkladı. Papandreu, yeni kabinesinde Dışişleri, Adalet, Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü olarak göreve atadığı isimleri yeni yüzlerden seçti. Dışişleri Bakanı Dimitri Druças, Çevre Bakanı Tina Birbili, Çalışma Bakanı Luka Kaçeli ise yeni kabinede yeralmadı. Diğer yandan, Savunma Bakanı Evangelos Venizelos, Maliye Bakanlığı'na atanırken, Başbakan Yardımcılığı görevine de getirildi. ''Bölgesel Kalkınma, Rekabet ve Denizcilik Bakanlığı'' adı altında bir ''süper bakanlık'' oluşturuldu, bakan olarak da Mihalis Hrisohoidis atandı. Bu arada, ''İdari Reformlar ve e-Devlet Bakanlığı'' adı altında da yeni bir bakanlık kuruldu. Bakan olarak da Dimitri Reppas atandı. Papandreu, Salı günü kabinesi için Parlamento'dan güvenoyu isteyecek. Başbakan Papandreu, geçen yıl eylül ayında da geniş kapsamlı kabine değişikliğine gitmişti. Bu arada, Yunan basını, Papandreu'nun her ne kadar yeni kabine ile iktidarına taze bir nefes aldırmaya çalışsa da erken seçimler için geri sayıma geçildiği değerlendirmesini gündeme taşıdı. Savunma Bakanı Venizelos'un Başbakan Yardımcılığı'na da atanarak ''terfi ettiğinin'' vurgulandığı haberlerde, Maliye Bakanlığı'nın ''elektrikli sandalyesinin'' yeni sahibinin de Venizelos olduğu yorumu yapıldı. Yunanistan'da yeni kabine şu isimlerden oluşuyor: Başbakan: Yorgo Papandreu Başbakan Yardımcıları: Theodoros Pangalos ve Evangelos Venizelos İçişleri Bakanı: Haris Kastanidis Bölgesel Kalkınma, Rekabet ve Denizcilik Bakanı: Mihalis Hrisohoidis Maliye Bakanı: Evangelos Venizelos Dışişleri Bakanı: Stavros Lambrinidis Savunma Bakanı: Panos Beglitis Çalışma ve Sosyal Sigorta Bakanı: Yorgo Kutrumanis Kamu Güvenliği Bakanı: Hristos Papuçis (değişmedi) Eğitim ve Din işleri Bakanı: Anna Diamandopulu (değişmedi) Altyapı ve Ulaştırma Bakanı: Yannis Ragusis Sağlık Bakanı: Andreas Loverdos (değişmedi) Tarım ve Gıda Bakanı: Kostas Skandalidis (değişmedi) Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanı: Yorgo Papakostandinu Adalet Bakanı: Miltiadis Papaioannu Kültür ve Turizm Bakanı: Pavlos Gerulanos (Değişmedi) İdari Reformlar ve e-Devlet Bakanı: Dimitris Reppas Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü: İlias Mosyalos