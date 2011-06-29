-KOMŞUDA SULAR DURULMUYOR ATİNA (A.A) - 29.06.2011 - Mali kriz içindeki Yunanistan'da yeni kemer sıkma reformlarının parlamentoda oylanmasına az bir süre kala, önlem paketini protesto eden halk ile polis arasındaki çatışmalar devam ediyor. Başkent Atina'da, dünden bu yana devam eden gösterilerde protestocular, parlamentonun bulunduğu Sindagma Meydanı'nda görev yapan güvenlik güçlerini taş, sopa, şişe yağmuruna tutarken, polis göstericileri gözyaşartıcı gaz ile püskürtmeye çalışıyor. Savaş alanına dönen kent merkezinde, kendilerini iktidar karşıtı olarak tanımlayan, çevre dükkan, otel, kafe ve banka şubelerine saldıran maskeli şahıslardan oluşan gruplar ile barışçı gösteriler yapan ''Bıkkınlar'' arasında da yer yer arbede meydana geliyor. Gözyaşartıcı gazdan solunum sorunu yaşayan onlarca kişinin hastanelere sevk edildiği kent merkezinde polis, meclis çevresine kurduğu çelik barikat ile göstericileri uzak tutmaya çalışıyor. Olaylarda yaralananlar Atina metro durağına sığınırken, ''Bıkkınlar''ın bu noktadaki ilk yardım ekipleri de müdahalede bulunuyor. Kent merkezi ve çevresi saatlerdir trafiğe kapalı durumda. Edinilen bilgilere göre, olaylarda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. Bu arada Mücadeleci İşçi Kolları Birliği (PAME) kent merkezindeki Omonia Meydanı'nda bir gösteri düzenledi. Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ile İşçi Sendikaları Federasyonu (GSEE) da saat 19.00'da bir gösteri düzenlemeyi planlıyorlar.