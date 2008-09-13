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Komşuda 'Nereden buldun' istifası

Yunanistan’da Deniz Ticaret ve Ege Bakanı Yorgos Vulgarakis, nasıl büyük servet edindiğine ilişkin şaibe ve iddialar üzerine istifa etti

13 Eylül 2008 03:00

Yunanistan’da Deniz Ticaret ve Ege Bakanı Yorgos Vulgarakis, nasıl büyük servet edindiğine ilişkin şaibe ve iddialar üzerine istifa etti.

Medyada yaklaşık iki haftadır Vulgarakis ve ailesinin "siyasetçi etiği" ile bağdaşmayan ticari faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin yayın yapılıyordu.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Aynoroz’daki Vatomediu manastırı bir süredir, sahibi olduğu arazileri yüksek fiyattan gösterip, devlete ait ve gerçek fiyatından düşük gösterilen arsa ve arazilerle takas ediyordu. Vatopediu manastırı devlet ile takas ettiği arsa ve araziler üzerindeki aidiyetini kanıtlamak için Bizans ve Osmanlı tapularını gösteriyordu.

İşin içinde eşi varmış

Manastırın avukatının Vulgarakis’in kayınpederi, takas işlemlerini gerçekleştiren noterin ise eşi olduğu ortaya çıktı. Vulgarakis ayrıca eşiyle bir off-shore şirket kurmuştu. Servet beyannamesinde bu şirketten gelirinin sadece 18 bin Euro olduğunu açıklamıştı. Şirketin
Yanya şehrinde 3.5 milyon Euro değerinde bir gayrımenkule sahip olduğu anlaşıldı.

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