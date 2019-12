Komşuda milli seferberlik ilan edildi

Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, ülkesinin 300 milyar Euro’luk borçla yaşadığı ‘batma tehlikesi’ni aşmak için milli seferberlik ilan etti.



“Ufak çaplı tamirattan söz etmiyoruz. Her alanda adil değişikliklere gideceğiz” diyen Papandreu, “Bir çok düzenleme can acıtacak. Hepimiz huzurumuzdan vazgeçmeliyiz. Düşük ücretliler ile orta sınıfı ise destekleyeceğiz” dedi.





3 aylık plan açıkladı



Devletin, şeffaflık, demokrasi, insan haklarının korunması, güvenilirlik, sosyal sorumluluk ve dayanışma ilkelerine sahip olması gerektiğini vurgulayan Papandreu, önümüzdeki 3 aylık süreçte yapılacak bazı işleri şöyle sıraladı: “Yüksek borcu olan hanelerin desteklenmesi, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 15 gün içinde iş kurulabilmesi, bu çerçevede yatırım ile istihdamın artmasını hedefleyen yasal düzenlemeler yapılması. Ayrıca kamu borcunun bir bölümünün ödenmesi, yeşil kalkınma yönünde çalışmalar ve yasa dışı istihdam ile mücadele gibi konularda gerekli girişimlerde bulunulacak. 2010 yılı hedefimiz GSYİH’nin yüzde 12.7’si oranındaki bütçe açığını 4 puan azaltmak olacak.”





80 yeni önlem alınacak



Sol görüşlü Syriza grubu ise hükümetin krizdeki ekonominin bütçe açığını artırdığını öne sürerken, Yunan basını, Başbakanın istikrar programını ‘Önümüzdeki 4 yıl içinde tamamlayacak’ şeklinde değerlendirdi. Papandreu’nun, vergi, çalışma ve sosyal güvenlik alanlarını kapsayan toplumsal ve kurumsal 80 önlem alınması yoluna gideceğini belirten Yunan basını, Papandreu’nun, AB ve piyasaların talep ettiği önlemlerin alınacağını ancak bunların kesinlikle dar ve orta gelirli vatandaşlara değil, zenginlere, devleti istismar edenlere yönelik uygulanacağını ifade etti. Haberlerde Başbakan’ın vergilerin nasıl uygulanacağına dair açıklık getirmediğine dikkat çekildi. Bütçe açığının 2010 yılında en azından yüzde 9.1’e indirilmesinin, 2013 yılında ise yüzde 3’e düşürülmesinin planlandığı belirtildi.





Destek bekliyor



Bu çerçevede, Papandreu’nun yılda yaklaşık yüzde 2 puan oranında bir indirim gerçekleştirmeye çalışacağı belirtilirken, vergi ve tazminat kaçakçılığının yanı sıra, değerlendirmelere göre yılda 5 milyar Euro’ya ulaşan diğer her tür yolsuzluğa, kara para aklamaya ve yasal olmayan harcamalara son vermek amacıyla çalışanlardan, iş adamlarından ve toplumdan destek beklendiği vurgulandı.





Çalışan maaşları düşmeyecek yöneticiler primden olacak



Yorgo Papandreu, ülke ekonomisindeki sıkıntılara karşın özel sektör çalışanlarının önümüzdeki yıl daha fazla maaş alacağını söyledi. Maaşların azaltılmasının ekonomik büyüme yolunda ‘kolay bir adım’ olduğunu söyleyen Papandreu, “Biz daha radikal adımlar atarak mali pozisyonumuzu uzun dönemli olacak şekilde geliştireceğiz” dedi. Buna karşın Papandreu, özel sektör ve banka yöneticilerinin aldığı primlerin yüzde 90’a kadar, alacakları primlerin tamamen iptal edeceğini açıkladı.





Yatırımcılar ikna olmadı, Atina Borsası yüzde 1.2 geriledi



Yunanistan hükümetinin ülkenin bütçe açığını azalatma planını açıklamasının ardından dün Atina borsa ilk seansta yüzde 1.2 değer kaybetti. Bu düşüşün nedeni Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun piyasaların kapanmasının ardından yaptığı açıklamanın tatmin edici olmamasına bağlanıyor. Papandreu’nun yaptığı konuşmada net bilgiler vermekten kaçındığı, ciddi harcama kesintileri yerine daha yapısal reformlar uygulanacağını açıklamasının yatırımcılarda hayal kırıklığı yarattığı söyleniyor. Kalıcı reformların zaman istediği ancak bono piyasasının bunu beklemeyeceği de dile getirilen görüşler arasında.





Alınacak önlemler arasında neler var



Devlet sektöründe, aralarında Başbakan, bakan ve milletvekillerinin de bulunduğu yüksek maaşlar dondurulacak.

KİT yöneticilerinin maaşları yüzde 50 indirilecek. Yönetim kurulu üyelerinin sayısı azaltılacak.

Devlet memurları maaşlarında tavanın 2000 Euro olacak.

2010 sürecinde kamuya memur alımının durdurulacak. Kamuda ayrılan her 5 kişinin yerine 1 kişi alınacak.

Sosyal güvenlik ve askeri harcamalarda yüzde 10 kesintiye gidilecek.

Yunan Turizm Teşkilatı’nın yurtdışı bürolarının 3’te 1’i kapatılacak.

Gayrimenkullerden alınan vergiler artırılacak.

Polis teşkilatında vergi kaçakçılığıyla mücadele için özel tim oluşturulacak.

Limanların özelleştirilmesine hız verilecek.





Citi’den sonra Wells Fargo da devlete borcunu geri ödeyecek



Dünyanın en büyük bankacılık grubu Citigroup’un ardından, Wells Fargo Bankası da ABD Hükümeti’nden aldığı borcu geri ödeyeceğini açıkladı. Wells Fargo, Hazine’ye bağlı Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programı’ndan (TARP) aldığı 25 milyar doları geri ödeyeceğini bildirdi. TARP ise geçen yıl bankalara mali kriz nedeniyle verdiği toplam 245 milyar doların, Citigroup ve Wells Fargo Bankası dahil, 185 milyar dolarının geri ödeneceğini belirtti. Citigroup, ABD’den aldığı yaklaşık 20 milyar dolarlık yardımın geri ödenmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.