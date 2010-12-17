-KOMŞUDA MEDYA ÇALIŞANLARI GREVDE ATİNA (A.A) - 17.12.2010 - Yunanistan'da çalışma koşulları ve hükümetin bütçe açığının daraltılması yolundaki kemer sıkma reformlarını protesto eden basın sektörü çalışanları bugün 48 saatlik greve gitti. Basın-yayın federasyon ve dernekleri tarafından alınan kararla, sabah saat 06.00' da başlayan grev çerçevesinde, televizyon ile radyolarda haber yayını yapılmazken, haber ağırlıklı internet siteleri de sayfalarını yenilemedi. Gazetelerin basılmayacak olması nedeniyle ise yarın ve pazar günü gazete bayilerinin rafları boş kalacak. Ülkede 30 Kasım ile 15 Aralıkta da 24'er saatlik grevler yapan medya çalışanları, eylemleri ile ''çalışma ve sosyal güvenlik haklarının yağmalanmasına, ayrıca hükümet, işveren ve IMF tarafından ortaya konan çeşitli yaptırımlara karşı tepkilerini gösterme'' amacı taşıdıklarını açıklamışlardı. Tepkilerini bundan sonra da çeşitli yollarla ortaya koyacaklarını belirten çalışanlar, açıklamalarında, ''toplu sözleşmelerin iptal edilmesine, çalışma sistemi ve maaşların keyfi olarak değiştirilmesine, toplu işten çıkarmalara izin vermeyeceklerini'' vurgulamışlardı.