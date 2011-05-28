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Ekonomi

KOMŞUDA KRİZ SEÇİMİ GÜNDEME GETİRDİ   ATİNA (A.A)

28 Mayıs 2011 17:18

-KOMŞUDA KRİZ SEÇİMİ GÜNDEME GETİRDİ   ATİNA (A.A) - 28.05.2011 - Yunanistan'da, ülkenin mali krizden çıkmasına yönelik hazırlanan ekonomik kalkınma programının uygulanması konusunda siyasi uzlaşmanın sağlanmasına yönelik dün yapılan siyasi parti liderleri toplantısından sonuç çıkmaması, başkent Atina'da erken seçim konusunu gündeme getirirken, iş çevrelerinde büyük rahatsızlık yarattı. Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas başkanlığında gerçekleştirilen liderler toplantısının olumsuz sonuçlanmasının piyasada büyük hayal kırıklığı yaratarak, erken seçim konusunu gündeme getirdiğini yazdı. Ethnos gazetesi, Yunan bankacılık söktörü ve iş çevrelerinin yaptıkları açıklamalarda, ''ülkenin kurtuluşunun muhalefetin kararlarına bağlı olmaması gerektiğini vurgulayarak, (Başbakan Yorgo) Papandreu'nun tek başına da olsa lilerlemesini'' istediklerini belirtti.  Yunan Ulusal Ticaret Konfederasyonu Başkanı Vasilis Korkidis de, parti liderleri arasında uzlaşma sağlanmamasının zor durumda olan piyasayı olumsuz etkilediğini belirterek, ''Piyasada zaten tamamen durmuş olan alışverişlerin başlaması için bundan sonra müşterilere bizim para ödememiz gerekecek'' dedi. Bu arada, Yunan basınında hükümet çevrelerine dayandırılarak verilen haberlerde, ''IMF'nin önerdiği yeni yardımla ilgili memorandumun parlamentoda kabul edilmesine yönelik arayışlarını sürdüren Papandreu'nun, tüm siyasi partilerin katılımıyla yeni bir hükümet kurulmasına sıcak baktığı'' belirtildi. Papandreu, dün liderler toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ''uzlaşma olanaklarının halen sürdüğünü ancak, gerekirse yoluna tek başına devam etmekte kararlı olduğunu'' belirtmişti. Papandreu, erken seçim konusuyla ilgili olarak da, bunun hükümetin gündeminde olmadığını, seçimlerin 2013 yılında yapılacağını söylemişti. Avrupa Birliği'nin (AB) Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, AB Komisyonu'nun, Yunanistan'da mali krizin aşılmasına yönelik ekonomik kalkınma programı konusunda siyasi liderler arasında uzlaşma sağlanmamasından üzüntü duyduğunu açıkladı. Rehn yaptığı yazılı açıklamada, ''Ekonomik programın muhalefet partileri dahil olmak üzere herkes tarafından desteklenmesi Yunan ekonomisinin düze çıkması için belirleyici nitelikte olduğunu'' ifade ederek, ''Bu konudaki çabaların sürdürülmesi gerekir. Bir an önce anlaşma sağlanmalı. Zaman sona eriyor'' ifadelerini kullandı.

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