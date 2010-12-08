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Dünya

KOMŞUDA GREVSİZ GÜN YOK ATİNA (A.A)

08 Aralık 2010 14:19

-KOMŞUDA GREVSİZ GÜN YOK ATİNA (A.A) - 08.12.2010 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ekonomik reformlar ve çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla grev ve gösteriler düzenleniyor. Atina'da toplu taşıma araçları çalışanlarının bu sabah itibarıyla başlattıkları 24 saatlik grev nedeniyle kentte ulaşım felç oldu. Grev, otobüs, troleybüs, tramvay, tren, metro çalışanları katıldı. Öte yandan, banka çalışanları da bugün 12.00 - 15.00 saatleri arasında iş durdurma eylemine gitme kararı aldılar. Eylem nedeniyle müşteri hizmetlerinde bazı aksamalar ortaya çıkabileceği  kaydedildi. Başkentte temizlik işçilerinin dün başlattıkları ve bugün de sürdürdükleri 48 saatlik grev nedeniyleyse bazı yollar toplanmayan çöpler yüzünden geçit vermez hale geldi. Bu arada restoran, kafe ve çeşitli eğlence mekanları işletmecileri sigara yasağına karşı bir gösteri düzenlediler. Yunanistan Sağlık Bakanlığı önünde toplanan işletmeciler, mali kriz nedeniyle olumsuz etkilenen gelirlerinin sigara yasağıyla bir darbe daha aldığını belirttiler.

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