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Dünya

KOMŞUDA GENEL GREV YAŞAMI DURDURDU ATİNA (A.A)

15 Haziran 2011 15:25

-KOMŞUDA GENEL GREV YAŞAMI DURDURDU ATİNA (A.A) - 15.06.2011 - Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanlarının, hükümetin hayata geçirmek istediği yeni mali reformları protesto etmek amacıyla yaptıkları 24 saatlik grev ülkede yaşamı felç etti.    Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Federasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliği'nin (PAME) çağrısıyla yapılan grev ve protesto gösterilerine kamu ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra, gazeteciler, liman, sağlık, banka, postane, elektrik dairesi çalışanları katılırken, toplu taşıma araçlarında görev yapanlar da iş durdurma eylemleri ile destek verdi.     Atina kent merkezindeki yoğun katılımlı iki ayrı gösteri nedeniyle kent merkezi trafiğe kapatıldı.  Gösterilere, internet üzerinden son 22 gündür organize olarak ülke meydanlarına inen, kendilerini ''Bıkkınlar'' olarak adlandıran gruplar da katıldı. Başkent Atina'da, Yunanistan Parlamentosu'nun bulunduğu Sindagma Meydanı'nda toplanan gruplar, mali önlemlerin görüşülmesini engellemek amacıyla, milletvekillerinin meclise giriş çıkışlarını durdurmaya çalıştılar. Otobüs, tramvay, metro, troleybüs ve banliyö trenlerinin özellikle sabah seferlerini iptal etmeleriyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi.      Öte yandan, liman çalışanlarının grevde yer alması, gemilerin ayrılamamasına, dolayısıyla ana kara ile adalar arasında bağlantının kopmasına yol açtı.      Devlet dairelerindeki müşteri hizmetlerinde de aksamalar görülürken, sağlık çalışanlarının grevi nedeniyle hastanelerde yalnızca acil durum ve güvenlik ekipleri hazır bulundu.      Sabah saat 06.00'dan itibaren gazetecilerin greve katılmasıyla televizyon ve radyo istasyonlarında haber bültenleri yayımlanmadı, haber ağırlıklı internet siteleri sayfalarını yenilemedi, basın toplantıları ise iptal edildi.      Yazılı basın çalışanlarının greve katılmaları sonucu yarın gazete bayilerinde raflar boş kalacak. Diğer yandan özellikle başkent Atina merkezinde gösteriler nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlendi. Gösterilerde 5 bin polis ile 32 çevik kuvvet ekibinin başkentin çeşitli noktalarında görev yaptığı öğrenildi.

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