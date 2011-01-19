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Dünya

Komşuda domuz gribi salgını ilan edildi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da domuz gribi salgını ilan edildi.

19 Ocak 2011 02:00

T24 - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da domuz gribi salgını ilan edildi.
 
Bulgaristan'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yayılan domuz gribi yüzünden başkent Sofya bölgesinde salgın ilan edildi.

Ulusal Salgın Hastalıkları Danışmanı doktor Angel Kunçev, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünün 2–3 haftaya kadar tüm ülkeyi etkisi altına alacağını öne sürdü.

Kunçev, "Trud" gazetesine açıklamasında Sofya'da hastalananların oranının 10 binde 300'ü geçtiğini belirterek, yakın bir zamanda Blagoevgrad, Pazarcık ve Plevne bölgelerinde de grip salgını ilan edileceğini kaydetti.

Doktor Kunçev, gözetim raporlarına göre hastalananların yüzde 98'inin H1N1 domuz gribi, geri kalan yüzde ikisinin ise bir başka grip türüne yakalandıklarını söyledi.

Domuz gribinin genelde 20 ila 40 yaşlarındaki kişilerde daha etkili olduğunu belirten Kunçev, grip olanları zaman kaybetmeden doktora başvurmaları konusunda uyardı.

Grip salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Sofya'da, sağlık kurumlarında hasta ziyaretlerine sınırlamalar getirildi.

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