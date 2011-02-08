-KOMŞUDA DOMUZ GRİBİ 34 CAN ALDI ATİNA (A.A) - 08.02.2011 - Yunanistan'da domuz gribinden 34 kişi yaşamını yitirdi. Yunan basını, sağlık kuruluşlarının yıl başından bu yana domuz grisinden ölenlerin sayısının 34'e ulaşması nedeniyle ''kırmızı alarmda'' olduklarını belirtirken, ülke nüfusunun yalnızca yüzde 5,9'unun grip aşısı olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz yıllarda aşı yaptıranların nüfusun yüzde 10,5'ini oluşturduğuna dikkat çekilirken, yetkililerin, aşılanma konusunda çekinceli davranan halka, aşı yaptırılması yönünde çağrıda bulundukları, virüsün yalnızca çeşitli sağlık sorunları bulunan yaşlıları değil, genç ve sağlıklı kesimi de etkilediğinin altını çizdikleri belirtildi. Domuz gribi nedeniyle yıl başından bu yana hastanelerde tedavi altına alınan hastaların sayısının 146'ya ulaştığı, bunlardan 77'sinin ise yoğun bakım ünitelerinde bulunduğu açıklandı. Virüs nedeniyle dün 15 kişinin daha müşahede altına alındığı kaydedilen haberlerde, önümüzdeki haftalarda virüsün etkisinin daha yoğun olarak görülmesinin beklendiği de vurgulandı.