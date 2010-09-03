-KOMŞUDA BATI NİL VİRÜSÜ 14 CAN ALDI ATİNA (A.A) - 03.09.2010 - Yunanistan'da Batı Nil virüsü yüzünden ölenlerin sayısı 14'e ulaştı. Özellikle kuzey Yunanistan'da görülen vakalarda hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü 70 yaş üstü hastaların oluşturduğu belirtiliyor. Ülkede Batı Nil Virüsü bulaştığı tespit edilenlerin sayısı ise 164 oldu. Yaygın olarak ateş, baş ve kas ağrıları, iştah kaybı, bulantı, kusma, ishal, ciltte kızarıklık, lenf bezlerinin şişmesi gibi semptomlarla görülen Batı Nil virüsü, sivrisinekler aracılığıyla memelilere bulaşıyor. Kan, organ ve doku nakliyle de bulaşan virüs, normal koşullarda kendini göstermiyor ve çoğu zaman farkına varılmadan atlatılıyor. Ancak yaşlılar, çocuklar, hamileler ve AIDS hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıf olanlarda beyin iltihaplanmasına ya da beyni ve omuriliği çevreleyen zarlarda iltihaplanmaya yol açabiliyor.