Komşuda bankalar iki gün daha kapalı kalacak

Yunanistan'da kağıt paranın bankalardan çıkışına karşı sermaye kontrolü için 29 Haziran'da bu yana kapalı olan bankaları 2 gün daha kapalı olması ve Çarşamba günü yeniden durum değerlendirmesi yapılması kararlaştırıldı.

Reuters'a bilgi veren ve Yunanistan maliye bakanı yardımcısı ile görüşen iki bankacıdan biri, "Hedef şubelerin Perşembe günü açılması" dedi.



Bankaların mevduat kaçışı nedeniyle baskı altında kalması nedeniyle sermaye kontrolleri uygulayan Yunanistan'da mevduat sahiplerinin ATM'lerden günde sadece 60 euro çekmesine izin veriliyor.