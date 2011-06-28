-KOMŞU YİNE SAVAŞ ALANI ATİNA (A.A) - 28.06.2011 - Yunanistan'da hükümetin kemer sıkma önlemlerini protesto eden göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 5'i polis olmak üzere 14 kişinin yaralandığı, 18 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi. Başkent Atina'nın, Yunan Parlamentosu'nun bulunduğu ''Sindagma'' meydanında meydana gelen olaylarda, çok sayıda gösterici, polisin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle solunum sorunu yaşadı. Kendilerini iktidar karşıtı olarak tanımlayan, maskeli şahıslardan oluşan grupların polise taş, sopa ve molotofkokteyllerle saldırdığı gösterilerde, Atina'nın merkezi 4 saat süresince adeta savaş alanına dönüştü. Hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığı başkentin merkezinde, 5 haftaya yakın bir süredir, mali reformları barışçı toplantılarla protesto eden ''bıkkınlar'', olayların meydana geldiği Sindagma Meydanı'nı temizliyor. Kent merkezini çevreleyen sokaklarda ise maskeli şahıslar ile polis arasında ''kovalamaca'' yaşanıyor. Öte yandan başkentte mali reformları içeren Orta Vadeli Program'ın yarın mecliste oylanacak olması çerçevesinde yeni gösteriler yapılması bekleniyor.