Komşu ülkelerde Rus etkisi artıyor

Rusya; Suriye ve Ukrayna’nın ardından Kafkasya ve Doğu Avrupa’da da nüfuzunu arttırıyor. Ermenistan’ın savunması için bu ülkeyle askeri anlaşma hazırlığında olan Rusya, İran’a da silah satışı için pazarlık yapıyor. AB ülkesi Bulgaristan ve Moldova’da Rusya yanlısı adayların kazanması ise Moskova tarafından olumlu karşılandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD’de başkanlık seçimini, NATO’yu ‘köhne’ bir yapı olarak gören ve Suriye’de muhaliflere desteği sona erdireceği yönünde mesajlar veren Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazanırken, Rusya, Batı’nın aleyhine bir şekilde Ortadoğu ve Doğu Avrupa’da stratejik kazanımlar elde ediyor. Ukrayna’da Kırım’ı ilhak eden, Suriye’de askeri üslerini büyüten Rus yönetimi, son olarak Ermenistan’la ortak askeri güç oluşturmak üzere anlaşma aşamasında. Moldova ve Bulgaristan’da da seçimleri Rus yanlısı adaylar kazandı.

Ermenistan'la askeri işbirliği

Rusya yönetimi dün “Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin Rusya ile Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin birleştirilmesi önerisini destekleyerek, Rusya Güney Askeri Bölgesi bünyesinde birleşik kuvvetler oluşturulmasına onay verdi” diye açıklama yaptı. Buna göre Rusya savunma ve dışişleri bakanlıkları anlaşma için görevlendirildi. Anlaşma çerçevesinde ortak bir askeri güç oluşturulacak. Barış zamanında ortak askeri gücün başında Ermenistan Genelkurmayı’nın atayacağı, Rusya’nın onaylayacağı bir komutan olacak. Çatışma dönemlerinde ise komutayı Rusya devralacak. Anlaşma yürürlüğe girdiğinde Rus askerleri, Ermenistan topraklarını dışarıdan gelecek tehditlere karşı koruyacak. Halihazırda Ermenistan’ın Gümrü şehrinde 1995’ten beri Rus üssü bulunuyor.

"Bulgaristan'a Rus yanlısı cumhurbaşkanı

Bulgaristan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Rusya yanlısı Rumen Radev (53) kazandı. Sosyalist Parti’nin desteklediği bağımsız aday Radev, oyların yüzde 59.4’ünü alırken, Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin adayı Tsetska Tsacheva, yüzde 36.2’de kaldı. Adaylarının kaybetmesi üzerine Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, hükümetinin istifasını parlamentoya sundu. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı olan Radev, “Avrupa yerine tekrar Rusya ile yakınlaşmamız gerek” görüşünü savunuyor, AB’nin Rusya’ya yaptırımlarına karşı çıkıyor.

Moldova'da da Moskova kazandı

Sovyetler Birliği’nin eski cumhuriyetlerinden biri olan Doğu Avrupa ülkesi Moldova’da da Moskova ile eski bağları kurma vaadinde bulunan Sosyalist Parti’nin lideri Igor Dodon (41), oyların yüzde 54’ten fazlasını alarak devlet başkanlığı seçimini kazandı. Rakibi Maia Sandu ise yüzde 46 civarında oy aldı. Dodon, zafer sonrası ilk açıklamasını ülkenin resmi dili Romence yerine Rusça yaptı.

İki seçimi değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Putin’in basın danışmanı ve sözcüsü Dimitri Peskov, “İki ülkede seçimleri kazanan liderler yaptıkları bazı seçim açıklamalarıyla bize yakın durduklarını gösterdi. Ancak Bulgaristan ve Moldova’nın yeni yöneticilerinin bizim adamımız olduğunu söylemek çok yanlış olur... Aramızda zamanında rafa kaldırılan bazı projelere dönüş yapılabilir” dedi.

İran'la 10 milyar dolarlık pazarlık

Rus senatör Viktor Ozerov, Moskova’nın İran’a 10 milyar dolarlık askeri satış yapmak için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Söz konusu satış içinde T-90 tankları, topçu sistemleri, uçak ve helikopterler yer alıyor.

Rusya’nın Türkiye sınırındaki Gümrü’de 1995’ten beri üssü bulunuyor. Üstte 4 bin civarında Rus askeri, bir motorize bölük, S-300 bataryaları, MIG-29 savaş uçakları ve MI-24 helikopterleri konuşlu. Rusya Devlet Başkanı Putin de Gümrü’yü daha önce ziyaret etmişti.