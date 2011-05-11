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Dünya

KOMŞU SAVAŞ ALANI GİBİ ATİNA (A.A)

11 Mayıs 2011 18:54

-KOMŞU SAVAŞ ALANI GİBİ ATİNA (A.A) - 11.05.2011 - Yunanistan'da hükümetin kemer sıkma önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan gösteri yürüyüşlerinde, katılımcılar ile polis arasında arbede yaşandı. Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Federasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliği'nin (PAME) çağrısıyla 24 saatlik greve giden kamu ve özel sektör çalışanları, başkent Atina merkezinde iki ayrı protesto gösterisi düzenlendi. Yunan Parlamentosu'nun da bulunduğu ''Sindagma'' meydanı yakınında, polis ekipleriyle göstericiler arasında yaşanan gerilim yerini arbedeye bıraktı. Olayda, 2'si ciddi olmak üzere 12 gösterici yaralandı. Yaralılar bölgeye ulaşan ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildiler.  Sindagma meydanı çevresindeki ara yollarda ise polis ile göstericiler arasında ''taş savaşı'' yaşanıyor. Çevik Kuvvet ekiplerini taşlayan göstericilere polis göz yaşartıcı gaz ile yanıt veriyor. Kendilerini iktidar karşıtı olarak adlandıran, yüzleri maskeli kişilerden oluşan gruplar ise kent merkezi ve ara sokaklarda park halinde bulunan araçlarda maddi hasar yaratırken, çöp konteynerlerini de ateşe verdiler. İtfaiye ekipleri ise çıkan ufak çaplı yangınları söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı gösterilerdeki olaylarda 24 kişi gözaltına alınırken, 2 polis memuru da yaralandı.  Bu arada, gösteriler nedeniyle sabah erken saatlerde trafiğe kapatılan Atina merkezi henüz ulaşıma açılmadı.

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