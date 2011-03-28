-KOMŞU ORDUSUNU KÜÇÜLTECEK ATİNA (A.A) - 28.03.2011 - Yunanistan Kara Kuvvetleri'nin ülke genelindeki 16 büyük eğitim merkezinden 7'sinin kapatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Atina'da yayımlanan ''Ethnos'' gazetesi, bu kararla yapılacak tasarrufun yılda 25 milyon avroya tekabül etmesinin beklendiğini yazdı. Gazete, alınan kapatma kararının, ''Kalamata'', ''Arta'', ''Mesolongi'', ''Yanya'', ''Drama'', ''İskeçe'' ve ''Argos-Orestiko'' bölgelerindeki merkezleri kapsadığını kaydetti. Haberde, Kara Kuvvetleri'nin yaptığı ekonomik analize göre, söz konusu merkezlerden bazılarında her eğitim dönemi için yapılan harcamanın 900 bin avroya ulaştığı belirtildi. Gazte, aynı analizde, eğitim dönemlerinde 15 bin acemi er kabul eden, ''Nafplion'', ''Avlona'', ''Megalo Pevko'', ''Korint'' , ''Tripoli'', ''Thiva'', ''Kardiça'', ''Kozani'' ve ''Patra'' bölgelerindeki merkezlerin ise faal kalmalarının gerekli görüldüğünü yazdı