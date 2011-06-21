-KOMŞU KRİZİ ÇÖZME UĞRAŞINDA ATİNA (A.A) - 21.06.2011 - Yunan hükümetinin, 28 Haziran'da 28 milyar avroluk harcama kesintisi paketini parlamentodan geçirmesi, IMF-AB yardımının 12 milyar avroluk diliminin yolunu açacak. Avro Bölgesi maliye bakanlarının hafta sonu yaptığı toplantıda, 12 milyar avroluk yardımla ilgili kararın, ek harcama kesintileri ve özelleştirme programı netleşene kadar beklenmesi kararlaştırıldı. Yunanistan'ın, devasa borçlarını ödeyebilmesi için toplam 110 milyar avroluk IMF-AB yardım paketinin son dilimine temmuz ayı itibariyle ihtiyacı bulunuyor. Yunanistan parlamentosunun tasarruf önlemlerini desteklemesi durumunda, Avro Bölgesi maliye bakanlarının 3 Temmuz'da bir araya gelerek, son dilimi serbest bırakması bekleniyor. Yunanistan'ın yeni Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, Avro Bölgesi maliye bakanlarının Yunanistan'a verilecek krediyi erteleme kararının, acil bir eyleme ihtiyaç olduğunu gösterdiğini belirtirken, AB Komisyonunun Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Olli Rehn de Yunanistan'ın tasarruf önlemleriyle devam etmesi gerektiğini, sorumluluğun en büyüğünün yeni Yunan hükümetinin omuzlarında olduğunu söyledi. Rehn, Yunanistan'daki durum için ''Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karşılaştığı en kötü kriz'' değerlendirmesinde bulundu. -YENİ YARDIM PAKETİ- Öte yandan, Yunanistan'ın alacağı yeni yardım paketinin büyüklüğünün ilkiyle aynı olacağı ifade ediliyor. Yetkililer, yeni planın Yunanistan'ı 2014 yılının sonuna kadar finanse edeceğini ve miktarının yaklaşık 120 milyar avroyu bulacağını belirtiyorlar. Pakette, Avro Bölgesi ülkelerinin katkılarının yanı sıra özel sektörün gönüllü katkısının da yer alması bekleniyor. Yunanistan'ın borcunu ödeyememesi, Yunan tahvillerini elinde bulunduran Avrupa Merkez Bankası da dahil Avrupalı bankaların devasa kayıplarına yol açacak. -EN ÇOK BORÇ SAĞLAYAN FRANSA OLDU- BBC'nin Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) çeyrek yıl raporuna dayanarak hazırladığı tabloya göre, Yunanistan'a banka, özel sektör kuruluşları ve hükümet olarak en çok borç sağlayan ülke 56,7 milyar dolarla Fransa oldu. Fransa'yı 33,9 milyar dolarla Almanya, 14,6 milyar dolarla İngiltere, 7,3 milyar dolarla ABD, 4 milyar dolarla İtalya takip etti. Yunanistan'a İsviçre 2,8 milyar dolar, Japonya 1,6 milyar dolar ve İspanya 0,9 milyar dolar borç sağladı. Yunanistan'ın toplam borcunun 485 milyar dolar bir başka ifadeyle 340 milyar avro olduğu belirtiliyor.