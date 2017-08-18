Komşu kavgasında vurulan 10 yaşındaki Efe, hastanede öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın'ın Efeler İlçesi'nde, komşu kavgasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Efe Harman'ın cenazesi, dedesi Celal Harman'ın yaşadığı Koçarlı'nın Çakmar Mahallesine getirildi. Sinir krizi geçiren Celal Harman, "Biz babana ne diyeceğiz" diye feryat etti. Akşamki kavgada kolundan yaralanan amcası Turgay Harman ise hastanedeki tedavisinin ardından yeğeninin cenazesine katıldı. Tabutun başından bir an bile ayrılmayan acılı amca, ayakta durmakta zorlanarak zaman zaman yere yığıldı. Turgay Harman'ı yine yakınları sakinleştirdi. Efe Harman, Çakmar Mahalle Camii'nde kılınan Cuma Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada 10 yaşındaki Efe Harman'ın ölümüne baba Olcay Harman ve abisi Turgay Harman'ın ise yaralanmasına neden olan komşu A.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



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