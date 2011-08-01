-KOMŞU İSTİFALARDAN KAYGI DUYDU ATİNA(A.A) - 01.08.2011 - Yunan basını, Tükiye'de komutanların istifaları sonrasında Yunanistan'ın alarm durumuna geçtiğini yazdı. Atina'da yayımlanan Elefteros Tipos gazetesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hükümetiyle askeri kurulu düzen arasındaki yeni sürtüşmeden sonra Türkiye'de meydana gelen gelişmeler üzerine Yunanistan Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları'nın alarm durumuna geçtiklerini kaydetti. Gazete, bunun nedeni olarak Türkiye'deki ülke içi krizin Ege'ye yansıması tehlikesinin yarattığı kaygıyı gösterdi. Yunan Savunma Bakanlığı'nda, her zaman olduğu gibi, kurmayların Türk askeri faaliyetlerinin tümünü kaydettiklerini belirten gazete, Yunanlı bir subayın ihtiyatlı davranmaya devam ederek, ''Şu ana kadar kaydedilen önemli bir gelişme olmadığını, önümüzdeki dönemde de özlü bir şey olmasının zor gibi göründüğünü" söylediğini vurguladı. Gazete, aynı subayın, "Türklerin hiçbir zaman önceden tahmin edilemediklerini" de ifade ettiğini belirtti.