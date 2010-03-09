Komşu da sallandı

T24 - Yunanistan'da sabaha karşı 4 ve 4.3 büyüklüklerinde 2 deprem meydana geldi.



Atina ile Selanik Yerbilimleri Enstitüleri, saat 04.02 ile 04.55'de kaydedilen sarsıntıların merkez üssünün başkent Atina'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde yer alan Eğriboz (Evia) adasının kuzey açıkları olduğunu duyurdu.



Yetkililer, Atina ve civarında da hissedilen depremlerin, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadığını belirtti.



Öte yandan, Atina'nın 150 kilometre batısında yer alan Navpaktos kentinin 25 kilometre doğusunda da dün saat 15.12'de, 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelmişti

