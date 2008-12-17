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Spor

Komşu Alex'in peşinde

Transfer konusunda verdiği ciddi ve sağlam haberlerle tanınan football365.fr isimli Fransız internet sitesinden çarpıcı iddia.

17 Aralık 2008 02:00


Transfer konusunda verdiği ciddi ve sağlam haberlerle tanınan football365.fr isimli Fransız internet sitesinden çarpıcı iddia.

Sitede dün yer alan bir haberde, Yunanistan’ın ünlü ekibi Panathinaikos’un, Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Alex de Souza’yı ara transferde kadrosuna katabilmek için harekete geçtiği kaydedildi.

Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura yükselen Panathinaikos’un, Sambacı’yı alabilmek için 6 milyon Euro’yu (12.8 trilyon lira) gözden çıkardığı vurgulandı.


Henüz görüşme yok

Alex'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ancak Sambacı’yı devre arasında kadrosuna dahil etmek isteyen Yunan ekibi, bonservisi için Fenerbahçe’ye 6 milyon Euro’luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli formayı 5 sezondur giyen Brezilyalı oyuncuyla, sözleşmesini uzatma konusunda şu ana kadar yönetimin masaya oturmadığı belirlendi. Bir ara, Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda Alex’e Beşiktaş’ın teklifte bulunmaya hazırlandığı da iddia edilmişti.

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