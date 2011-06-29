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Ekonomi

KOMŞU "TASARRUFU" ONAYLADI ATİNA (A.A)

29 Haziran 2011 19:25

-KOMŞU "TASARRUFU" ONAYLADI ATİNA (A.A) - 29.06.2011 - Yunanistan parlamentosu, 5 yıllık 28,4 milyar avro tutarındaki tasarruf paketiyle ilgili yasa tasarısını kabul etti.  Parlamentodan geçen paket, Yunanistan'ın 110 milyar avroluk IMF-AB yardımının beşinci dilimi olan 12 milyar avroyu alabilmesi için uluslararası kuruluşlar tarafından ön şart olarak ileri sürülüyordu. Yunanistan'ın iflastan kurtulması ve vadesi gelmiş borçlarını ödemesi için bu dilimi temmuz ayı ortasına kadar alması gerekiyor.  Yunanistan'da hükümetin getirmeye çalıştığı yeni tasarruf önlemleri günlerdir protesto gösterilerine ve grevlere neden oluyor.

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