Kompresör içine gizlenmiş 11.5 kilo esrar bulundu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi\'de polisin yaptığı yol denetiminde hava kompresörü içine gizlenmiş 11 kilo 580 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri-Malatya karayolunda polisin yaptığı denetim sırasında durdurulan Diyarbakır plakalı araç içindeki stepne ve araç içinde bulunan hava kompresörü içine gizlenen 22 parça halinde 11 kilo 580 gram esrar ele geçirildi. Polis hava kompresörü içine gizlenmiş esrarı kompresörü spiral ile keserek çıkardı. Olay ile ilgili 30 yaşındaki S.A. ve 24 yaşındaki S.D. gözaltına alındı.

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