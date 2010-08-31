T24 LogoT24 Logo
Dünya

KOMPASU TAYFUNU JAPONYA'DA ULAŞIMI DURDURDU TOKYO (A.A)

31 Ağustos 2010 14:54

-KOMPASU TAYFUNU JAPONYA'DA ULAŞIMI DURDURDU TOKYO (A.A) - 31.08.2010 - Japonya'nın güneyinde etkili olan Kompasu tayfunu, yaklaşık 200 uçuş ve birçok deniz seferinin iptal edilmesine yol açtı.  Saatte 216 kilometre hıza ulaşabilen rüzgarların Okinava takımadalarına yaklaştığını belirten Japonya Meteoroloji Ajansı, olası toprak kaymaları ve sellere karşı alarm durumu ilan etti. Japon yetkililer, Kompasu tayfunu yüzünden bu takımadaları ilgilendiren gidiş dönüş olmak üzere 216 uçuşun iptal edildiğini, yaklaşık 15 bin yolcunun mahsur kaldığını belirtti. Japon medyası, tayfunun bölgede birçok deniz seferinin de iptal edilmesine yol açtığını da duyurdu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24