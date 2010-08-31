-KOMPASU TAYFUNU JAPONYA'DA ULAŞIMI DURDURDU TOKYO (A.A) - 31.08.2010 - Japonya'nın güneyinde etkili olan Kompasu tayfunu, yaklaşık 200 uçuş ve birçok deniz seferinin iptal edilmesine yol açtı. Saatte 216 kilometre hıza ulaşabilen rüzgarların Okinava takımadalarına yaklaştığını belirten Japonya Meteoroloji Ajansı, olası toprak kaymaları ve sellere karşı alarm durumu ilan etti. Japon yetkililer, Kompasu tayfunu yüzünden bu takımadaları ilgilendiren gidiş dönüş olmak üzere 216 uçuşun iptal edildiğini, yaklaşık 15 bin yolcunun mahsur kaldığını belirtti. Japon medyası, tayfunun bölgede birçok deniz seferinin de iptal edilmesine yol açtığını da duyurdu.