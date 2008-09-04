Kompany açtı ağzını yumdu gözünü



Eski Hamburglu Vincent Kompany, Manchester’dan Almanya’ya mesaj gönderdi. Manchester City’ye transfer olan Belçikalı savunma oyuncusu Vincenty Kompany, eski kulübü Hamburg hakkında açtı ağzını, yumdu gözünü.



Hamburg’un icra kurulu başkanı Bernd Hoffmann hakkında Bild’e konuşan 22 yaşındaki futbolcu şunları söyledi: “Hoffmann belki paradan puldan anlıyor olabilir ancak futbolu bilmiyor. Almanya’nın en büyük ikinci şehri 20 yıldan fazladır büyük bir kupa kazanmayı bekliyor.



Bunun sebebi sadece oyuncular olamaz.” Hoffmann ise daha önce Belçikalı oyuncunun yeterince profesyonel olmadığı için satıldığını açıklamıştı.