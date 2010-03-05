Komite Başkanı Howard Berman kimdir?

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Berman kim?

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi’nde Ermeni tasarısının tartışmalı kabul sürecine damgasını vuran isim, komitenin Yahudi kökenli Demokrat başkanı Howard Berman oldu.Oylama için zamnın dolmasına rağmen süreyi birçok kez uzatan, tasarı lehindeki oylar öne geçer geçmez ise oylamayı bitiren Berman, oylamadan önce söz alarak, "Tasarının kabul edilmesi için uygun zaman değil" tezini savundu.Komite üyelerine tepki gösteren Berman, Kongre üyelerinin sözünü keserek, tarafını açıkça belli etmekten çekinmedi: “27 yıldır bu kongredeyim ama 27 yıl boyunca bu tasarı için hiç uygun zaman olmadı.”Berman, oylamanın TSİ 21.15 ile 21.45 arasında yapılacağını açıkladı ancak buna uymadı. Oylamada, 20'ye karşı 22 'hayır' oyunun ortaya çıktığı anlarda saatler 21.45'i gösteriyordu ve Berman, önceki açıklamasıyla çelişkili bir şekilde oylamayı uzatarak salonda bulunmayan 4 milletvekilini bekledi.Oylama süresi önce TSİ 22.20'ye sonra da 22.30'a uzatılırken, oy kullanmayan 4 komite üyesinden üçü salona gelerek tasarı leyhinde oy kullandı. Denge TSİ 22.45 sularında tasarı leyhinde 22'te karşı 23 olarak değişir değişmez, Komite Başkanı Berman, son milletvekilini beklemeden oylamayı sonlandırdı.Peki Ermeni tasarısının geçmesi için bu kadar hevesli olan Komite Başkanı Howard Berman kim?Ermeni lobisinin güçlü olduğu Kaliforniya eyaleti doğumlu ve Yahudi kökenli bir isim olan 69 yaşındaki Berman, Kaliforniya Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. Demokrat siyasetçi, 1983'den bu yana Ermeni lobisinin güçlü olduğu Kaliforniya'dan Temsilciler Meclisi üyesi seçiliyor.Her fırsatta Türkiye'nin tarihiyle yüzleşmesi gerektiğini dile getirmesiyle bilinen ve "Almanya'nın Nazi geçmişi konusunda yaptığı gibi Türkiye'nin de kendi tarihiyle yüzleşmesi gerekiyor" diyen Berman'ın konuyla ilgili hassasiyeti, kendisinin de İkinci Dünya Savaşı sırasında soykırımdan kurtulan bir isim olmasına bağlanıyor.