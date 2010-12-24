-KOMİSYONDAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 420 LİRA ANKARA (A.A) - 24.12.2010 - Türk Sağlık-Sen, tüm çalışanların döner sermayeden yararlanmasına imkan tanıyan ve aylık mahsuplaşmayı kapsayan önergenin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Alt Komisyonu'nda kabul edildiğini bildirdi. Türk Sağlık-Sen yaptığı yazılı açıklamada, torba yasa tasarısı görüşmeleri sırasında alt komisyonda kabul edilen önergeyle, döner sermayede aylık mahsuplaşma ve 4-C'lilerin vekil ebeler, hemşireler, geçici işçiyken 4-B statüsüne geçenler ve Kızılaydan devredilen sözleşmeli personellerin de aralarında bulunduğu tüm sağlık kurumları çalışanlarına döner sermaye ödenmesi mümkün olacak. ''Anayasa Mahkemesi'nin 'tam gün yasası' ile ilgili gerekçeli kararında yer alan döner sermayelerde taban ücreti uygulamasına geçilmesine ilişkin düzenlemenin hayata geçirileceğinin'' belirtildiği açıklamada, düzenlemenin yasalaşması halinde sağlık çalışanlarının en az döner sermaye almayan kurumlardaki ek ödeme tutarında bir gelire, her ay sahip olacakları kaydedildi. Söz konusu gelirin ocak ayında 420, temmuz ayında ise 440 lira olacağının bildirildiği açıklamada, düzenlemeyle çalışanların aylık mahsuplaşma hakkına da kavuşmuş olacağı ifade edildi. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, döner sermayede yıllardır yaşanan sorunların önergenin yasalaşması halinde çözüleceğini belirtti. Kahveci, ''Sağlık çalışanları artık ek ödemeden daha az döner sermayeye mahkum olmaktan kurtulacak. Alt komisyonda kabul edilen bu önerge komisyonda da bir an önce kabul edilerek genel kurula getirilmeli ve yasalaşmalıdır. Türk Sağlık-Sen olarak önergenin komisyonda ve genel kurulda aynen yasalaşması için görüşmeler gerçekleştireceğiz'' dedi.