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Dünya

KOMİSYONDA TÜRKİYE'DEN ERTÜRK YER ALACAK ANKARA (A.A)

08 Kasım 2010 20:37

-KOMİSYONDA TÜRKİYE'DEN ERTÜRK YER ALACAK ANKARA (A.A) - 08.11.2010 - Kırgızistan’ın güneyinde 2010 Haziran ayında meydana gelen olayları soruşturmak üzere kurulan ve Finlandiya Parlamentosu üyesi ve AGİT Parlamenterler Asamblesi Özel Temsilcisi Dr. Kimmo Kiljunen'in başkanlığını yaptığı Bağımsız Uluslararası Komisyon'da Türkiye'den Prof. Dr. Yakın Ertürk yer alacak. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, söz konusu Komisyonun kurulmasından memnuniyet duyduğu belirtildi. Açıklamada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva'nın çağrısıyla kurulan komisyonun, Kırgızistan'da istikrar sağlanması yönünde yürütülen çalışmalara önemli katkı sağlayacağına inanıldığı ifade edildi.   

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