Komisyonda Tarkan'ın tweeti okundu, Bakan Özlü tepki gösterdi

AKP içinden de yükselen muhalif sesler üzerine hükümetin geri adım attığı zeytin alanlarının de yer aldığı düzenlemenin Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilim ve Teknoloji Komisyonu görüşmelerine sanatçı Tarkan’ın “Bir ülkenin en büyük nimeti, değeri onun doğasıdır. Zeytin ağaçları Anadolu'nun hazinesidir belleğidir. Rant için zeytin ağaçlarına kıymayın” tweeti damga vurdu.

Tarkan’ın tweetini okuyan CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’a Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ”Burada ne işi var, niye karıştırıyorsunuz" diye yanıt verdi.

Bir madde çekildi, ki maddede değişiklik

Hükümet tasarısında zeytinlik alanlarla ilgili maddelerde geri adım atıldı. Kanuna yeni tanımların konulmasına ilişkin 2. Madde geri çekildi. 3. Maddede para cezaları artırıldı. 4. Maddede yapılan değişiklikle ‘ konut, turistik ve konaklama tesisleri’ zeytinlik alanları dışında tutuldu.