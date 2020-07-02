Komisyonda görüşmeler bugün başlıyor; CHP, çoklu baro teklifi için tüm vekillere görevlendirme yaptı

CHP’de, TBMM Adalet Komisyonu’nda bugün görüşmelerine başlanacak çoklu baro düzenlemesiyle ilgili bütün vekillere görevlendirme yapıldı. Risk grubundaki vekiller hariç tüm milletvekillerinin katılacağı komisyon görüşmelerinde vekiller 27 maddeden oluşan teklifin her maddesi için söz alacak ve önerge verecek.

TBMM Adalet Komisyonu’nda bugün saat 16.00’da görüşülmeye başlanacak çoklu baro düzenlemesiyle ilgili CHP’de etkin muhalefet yürütülmesi kararı alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP grubunda yer alan 137 milletvekilinden risk grubunda olanlar hariç tamamı komisyon görüşmelerine katılacak. Teklifin neden yanlış olduğu ve ülkede nasıl bir tehlike yaşanabileceğini anlatacak vekiller, ayrıca teklifin maddeleri üzerine de önergeler verecek.

Pandemi uyarısı

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçmişte çoklu baro düzenlemesi gibi tartışmalı olan 4+4+4 düzenlemesi, anayasa değişikliği ve İçtüzük değişikliğinin komisyon görüşmelerinde istenmeyen durumların yaşandığına dikkat çekerek, pandemi koşullarında tüm tarafların hastalık riskini düşünerek hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Özel, “Bunun için de Meclis Başkanlığı’na başvurduk, komisyonun grup toplantı salonlarından birisine alınmasını talep ediyoruz” dedi. Koronavirüs nedeniyle komisyon günlük çalışma saatlerinin de çok uzatılmaması gerektiğini belirten Özel, “Komisyon başkanlığıyla görüşeceğiz. Gerekirse günler sürsün ama herkesin sağlığını tehlikeye atacak bir durum yaşanmasın” dedi.