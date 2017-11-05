Komisyonda bütçe maratonu devam ediyor; Bilim, Sanayi ve Teknoloji bütçesi yarın

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2018 yılı bütçe mesaisi devam ediyor. Komisyon yarın 6 Kasım Pazartesisi günü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçelerini görüşecek.

Bütçe takvimi şöyle:

Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı

(Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Türk Standartları Enstitüsü

(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türk Patent ve Marka Kurumu

(Özel Bütçe), (Bütçe)

Türk Patent Enstitüsü

(Özel Bütçe) ( Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

(Özel Bütçe) (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Bilimler Akademisi

(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

(Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

(Bütçe + Kesinhesap + Sayıştay Raporu)