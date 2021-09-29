Komisyon raporu: Kongo'da Ebola görevine giden DSÖ personeli, kadınlar ve kız çocuklarını taciz etti

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) atadığı komisyon, bir Ebola salgını sırasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne giden DSÖ doktorları ve personelini oradaki kadın ve kız çocuklarına cinsel tacizde bulunduğunu tespit etti.

The New York Times’da yer alan habere göre, komisyon incelemesi sonucu Kongo’daki vakalarda 83 kişinin cinsel tacizle ilgisi olduğu tespit edildi. Vakaların 21’inde araştırmacılar, tacizde bulunanların DSÖ personeli olduğunu doğruladı.

35 sayfalık rapor, DSÖ’nün yanlış uygulama suçlamalarına karşı hareket etmekte yetersiz kaldığını gösterdi.

Kongo’daki kadınlara ilişki karşılığı iş teklif edildiği ya da işlerinden atılmakla tehdit edildikleri belirtildi. Arşivci olarak çalışan ve haber için başka bir isim kullanan Nadira “İşte öne geçmek için seks yapmanız gerekiyordu. Herkes bir şeyin karşılığında seks yapıyordu. Bu çok yaygındı” dedi.

Kadınlar, DSÖ yetkilileri ya da Kongo Sağlık Bakanlığı’ndan kişiler tarafından tacize uğradıklarını söyledi.

Rapora göre, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, suçlamalardan medyada yer alması üzerine haber oldu. Tacize uğrayanlardan özür dileyen Ghebreyesus, gerekli işlemlerin başlatılacağını açıkladı.