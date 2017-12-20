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Deutsche Welle

Komisyon Polonya yaptırımlarını görüşüyor

AB ile Polonya arasında muhtemel bir kriz kapıda. AB Komisyonu hukuk devleti ilkelerine ters düştüğü gerekçesiyle Polonya'nın yargı reformuna yaptırımla karşılık vermek istiyor.

20 Aralık 2017 13:12

İki yıldır Varşova yönetimiyle "hukuk devleti" tartışması içinde olan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Polonya'ya karşı alınacak cezai tedbirleri görüşmek üzere toplanıyor.

Komisyon, Polonya'nın milliyetçi-muhafazakâr iktidar partisi PiS'in yargı reformunu hukuk devleti ilkelerine, dolayısıyla da AB'nin temel değerlerine aykırı olduğunu savunuyor. AB antlaşmasının yedinci maddesi uyarınca uygulanması öngörülen Polonya aleyhindeki cezalandırıcı kararın oy birliğiyle alınması gerekiyor.

Polonya hükümetinin Yüksek Mahkeme ve Polonya Yargı Konseyi'nde düzenleme yapılmasını öngören iki yasa tasarısı parlamentoda kabul edilmişti. Yasaların yürürlüğe girebilmesi için Devlet Başkanı Andrzej Duda tarafından imzalanması gerekiyor. Hukuk uzmanları iktidar partisinin mahkemeler ve hâkimler üzerinde nüfuz sahibi olmasına yol açacağı gerekçesiyle değişiklik yasalarını eleştiriyorlar.

Varşova yumuşamıyor

AB Komisyonu adli reformların hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ilkelerini zedeleyeceğine işaretle aylardır Varşova yönetimini uyarıyordu. AB Komisyonu'nun yetkili Alman üyesi Günther Öttinger geçen hafta yedinci maddenin devreye sokulmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söylemişti.

AB tarafından cezai işlem başlatılmasını bekleyen Polonya yönetimi ise yargı reformunu geri almaya yanaşmıyor. Başbakan Mateusz Morawiecki hafta başında ‘yargı reformuna acilen ihtiyaçları olduğunu belirtmiş ve "Yargı rejimini yeniden düzenlemek için AB'den izin alacak değiliz” demişti. Polonya Başbakanı haklarında işlem başlatılmasına rağmen Brüksel ile işbirliğini sürdürmeyi umduklarını ve Ocak ayında Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ile konuyu görüşeceklerini söyledi.

DW/dpa/AG/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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