Komisyon İsrail'e gidecek

T24-



Komisyon Başkanı Zafer Üskül, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, oybirliğiyle saldırıyı kınama kararı aldıklarını ifade ederek, bu konuda hazırlanacak bir mektubun değişik ülkelerdeki benzeri komisyonlara gönderileceğini söyledi. Üskül, mektubun, BM İnsan Hakları Konseyi, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Başkomiserliği, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komisyonu ile çeşitli ülkelerdeki parlamentoların muadil komisyon başkanlarına gönderileceğini kaydetti.

Toplantıda, Zafer Üskül başkanlığında bir alt komisyon oluşturulması ve uygun bir zamanda İsrail'e gitme kararı alındığı da belirtildi.





Üskül, kendisinin başkanlığındaki komisyonda; Komisyon Başkanvekili, AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam, AK Parti Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ile Komisyon Başkanvekili, MHP Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici'nin yer aldığını bildirdi.





Üskül, alt komisyonun İsrail'e gitmesi için, hemen girişimlerde bulunacağını söyledi.

Alt komisyonun gitmesi konusunda bir engel çıkıp çıkmayacağının sorulması üzerine Üskül, ''Onu göreceğiz, şu anda bir şey söylemem mümkün değil'' dedi.





TARTIŞMA ÇIKTI





Alınan bilgiye göre, komisyon toplantısında CHP'li Milletvekilleri ile Komisyon Başkanı Zafer Üskül ve AK Parti'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.





CHP'li Ersin, Gazze'ye giden gemilerde 350 Türk vatandaşının bulunduğunu, hatta aralarında 1,5 yaşında bebek ile 80 yaşında vatandaşların da bulunduğunu söyledi.





İsrail'in, önceden bu gemiye müdahale edeceğini açıkladığını belirten Ersin, ''Bu 350 vatandaşımızın can güvenliğini sağlamak için Hükümet ne yaptı? İsrail ile diplomatik bir ilişki kurdu mu?'' diye sordu.





Ahmet Ersin, ''gemilerin bilinmeze doğru gönderildiğini'' ifade ederek, ''Tamam, İsrail korsanlık yaptı, insan haklarına aykırı bir durumu var. Peki, Hükümetin kendi vatandaşlarını korumak için hiç bir şey yapmaması eleştirilmeyecek mi? Şimdi bağırıp çağırmanın ne faydası var. Başta önlem alınması gerekiyordu ama yapılmadı. Hükümetin de eleştirilmesi gerekir'' dedi.





Üskül ve AK Parti'li milletvekilleri, Ersin'in bu sözlerini tepki gösterince tartışma çıktı.





CHP'Lİ ÜYELER GÜNDEMİ SAPTIRDILAR





Zafer Üskül de tartışmaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:





''Gündem, İsrail'in gemilere saldırması ve ardından yaşanan insan hakları ihlallerinin değerlendirilmesi. Her zaman olduğu gibi CHP'li üyeler gündemi saptırıcı konuşmalar yaptılar. CHP'li üyeler, konu hakkındaki düşüncelerini dile getireceklerine, bunun üzerinden politika yapma içine girmişlerdir. İnsan haklarına duyarlılıklarının ölçüsü işte budur.''