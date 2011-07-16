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Komiseri şehit eden PKK'lı çatışmada öldürüldü

Siirt'te polis devriye görevi yapan polis otosuna düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru şehit oldu.

16 Temmuz 2011 03:00

T24- Siirt'te polis devriye görevi yapan polis otosuna düzenlenen silahlı saldırıda bir komiseri şehit eden PKK üyesi çatışmada ölü ele geçirildi.


Siirt'te polis aracına saldırı: 1 şehit 

 




Edinilen bilgiye göre, Haydar Koyuncu Caddesinde devriye görevi yapan polis otosuna kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu yaralanan ve Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan komiser Osman Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Siirt'te Komiser Osman Demir'i şehit ettiği belirtilen PKK üyesi, Çonkbayır Mahallesinde çıkan çatışmada ölü ele geçirildi.

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