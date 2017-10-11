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Komiser yardımcısına FETÖ gözaltısı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, örgütün kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, görevde olan bir komiser yardımcısı gözaltına alındı

11 Ekim 2017 16:39

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, örgütün kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, görevde olan bir komiser yardımcısı gözaltına alındı. Şüphelinin, örgütün sözde üst düzey yöneticileriyle irtibat halinde olduğu belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ\'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan komiser yardımcısı A.İ. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekiplerin bu sabah yaptığı baskında A.İ. gözaltına alındı. Şüphelinin FETÖ ile bağlantısı hakkında gizli tanık ifadesi bulunduğu ve örgütün sözde üst düzey yöneticileriyle de irtibat halinde olduğu belirtildi. Ayrıca örgüte ait kapatılan okulda çalışan örgüt üyeleriyle görüştüğü tespit edilen A.İ.\'nin emniyette de kritik görevlerde bulunduğu öğrenildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen şüphelinin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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