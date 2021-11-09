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Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 56 gözaltı kararı

"Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir"

09 Kasım 2021 08:46

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında, 25 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan  ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 25 ilde 09.11.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

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