Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 56 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında, 25 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 25 ilde 09.11.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.