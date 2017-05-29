T24 LogoT24 Logo
Gündem

Komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında 101 gözaltı kararı

Karar sonrası 56 şüpheli gözaltına alındı

29 Mayıs 2017 16:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kapsamda şu ana kadar 56 şüphelinin gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 

2011 Yılı polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli Başsavcılığımızca 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup bu kapsamda şu ana kadar 56 şüpheli gözaltına alınmıştır.

ETİKETLER

gözaltıhaberaçıklamaşüphelihaberkomiser yardımcılığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24