Komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında 101 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kapsamda şu ana kadar 56 şüphelinin gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

2011 Yılı polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli Başsavcılığımızca 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup bu kapsamda şu ana kadar 56 şüpheli gözaltına alınmıştır.