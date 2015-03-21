Komiser: Hiçbir 'biber gazcı polis' doğrudan göstericileri hedef almaz

Taksim'deki Gezi Parkı gösterileri sırasında Aydın Aydoğan adlı vatandaşın biber gazıyla ayağından yaralanmasına ilişkin soruşturmada ifadesi alınan Komiser K.K., "Sorumluluğumda ZET silahı kullanan personelim kurallara uygun şekilde gerek olduğunda silahını kullanmıştır. Hiçbir ZET'çinin kurallara aykırı olarak göstericileri doğrudan hedef alarak, ateş ettiğini görmedim" dedi. Daha önce ifadeleri alınan ZET'çi polisler, ya gaz kullanmadıklarını söylemiş; ya da kullanıp kullanmadıklarını hatırlamadıklarını anlatmıştı. Kimi polisler de o gün başlarındaki amirin kim olduğunu, kimileri ise nerede görev yaptığını hatırlamadığını savunmuştu.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Komiser K.K., 10 Mart'ta alınan ifadesinde, olay günü Çevik Kuvvet Şubesi'nde çalıştığını, gece 23 ve sonrası Taksim Meydanı'na çıktıklarını söyledi. Divan Kavşağı'na geldiklerinde göstericiler tarafından barikat kurulduğunu belirten K.K., kendilerinin de müdahale ettiğini söyledi. Bu sırada kendisine bağlı ZET'çi personelin de görev yaptığını anlatan K.K., "Sorumluluğumda bulunan ZET silahı kullanmakla görevli personelim de kurallara uygun şekilde gerek olduğunda silahını kullanmıştır. Hiçbir ZET'çinin kurallara aykırı olarak göstericileri doğrudan hedef alarak, ateş ettiğini görmedim" dedi. Grup amiri H.Ç. de Tarlabaşı civarına hiç gitmediğini, böyle bir olaya da şahit olmadığını söyledi.

Gezi Parkı eylemlerinin sürdüğü 11 Haziran 2013’te, iş nedeniyle Taksim Meydanı'na gelen 46 yaşındaki Aydın Aydoğan, gördüğü yaralılara yardım etmek isterken, atılan gaz bombalarının ve TOMA’lardan sıkılan suyun içerisinde kalmış ve atılan bir gaz fişeğiyle ayağından yaralanmıştı. Ayak parmağı kırılıp yere düşen Aydoğan, iddiasına göre dövülerek ambulansa bindirilmişti. Aşil tendonlarının yırtıldığı anlaşılan Aydoğan'ın ayağı bir daha iyileşmemişti.