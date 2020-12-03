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Komedyen Pınar Fidan hakkında hapis cezası isteniyor

Stand-up gösterisinde "Alevilere yönelik aşağılama içerikli sözler sarf edildiği" ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı

03 Aralık 2020 19:37

Kadıköy'deki stand-up programında Alevilerle ilgili yaptığı şaka eleştirilen Pınar Fidan ve Özgür Tosun hakkında 1'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Fidan ve Tosun'un "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" iddiasıyla 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları isteniyor.

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