-KOMEDİ USTASI NORMAN WİSDOM ÖLDÜ LONDRA (A.A) - 05.10.2010 - İngiliz komedi ustası ve aktör Norman Wisdom, 95 yaşında öldü. Wisdom'ın ailesi ünlü komedyenin, Man Adası'nda kaldığı bir huzurevinde yaşamını yitirdiğini söyledi. Kaba komediyle kariyerine 1950'li yıllarda başlayan Wisdom, 1960'lı yıllarda Broadway'de sahne çıktı. Wisdom, 1953 yapımı "Mağazada Bela" (Trouble In Store) ve 1968 Hollywood yapımı bir müzikal komedi olan "The Night They Raided Minsky's" gibi filmlerde de rol aldı.