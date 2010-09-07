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Spor

KOMBİNELER 20 EYLÜL'DE SATIŞTA İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2010 17:33

-KOMBİNELER 20 EYLÜL'DE SATIŞTA  İSTANBUL (A.A) - 07.09.2010 - Galatasaray'da, Ocak 2011'de kapılarını açacak Türk Telekom Arena'nın sezonluk kombine satışlarının 20 Eylül Pazartesi günü başlayacağı açıklandı.  Kulüpten yapılan açıklamada, kombine satışlarının ilk olarak 1,5 yıllık olarak başlayacağı, daha sonra ise yıllık olarak devam edeceği bildirildi.  Açıklamada, Ali Sami Yen Stadı numaralı ve kapalı tribün koltuk sahiplerine önceliğin 20 Eylül'den itibaren, GS Bonus kart sahiplerinin öncelik döneminin ise 4 Ekim'den itibaren başlayacağı, genel satışa ise 1 Kasım'dan itibaren geçileceği duyuruldu.  Kulüp açıklamasında, GS Bonus Kart sahiplerine sezonluk kombinelerde yüzde 10 indirim ve 12 taksit fırsatı tanınacağı, ayrıca Türk Telekom Arena'da da özel indirimler ve fırsatlar sunulacağı da belirtildi.  -SATIŞ NOKTALARI- Türk Telekom Arena Stadı'nın kombine bilet satış noktaları ise şöyle: -Ali Sami Yen Stadı Satış Ofisi (20 Eylül 2010'dan itibaren Ali sami Yen Stadı'nın Büyükdere Caddesi tarafındaki yeni localarında hizmete girecektir) -Biletix.com (Sezonluk kombineler Ekim 2010'dan itibaren internet ortamında - biletix.com adresinde - satışa çıkacaktır. -Kurumsal / Grup Satış (Kurumsal satışlar ve grup satışları için (5 kişi üzeri gruplar) gskombine@galatasaray.org adresine e-posta göndererek ya da online talep formunu doldurarak iletişime geçilebilecek)

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