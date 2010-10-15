-KOMBASSAN: DAVALAR FEDERAL YARGITAY TARAFINDAN BOZULDU BERLİN (A.A) - 15.10.2010 - Kombassan Holding'in basın sözcüsü Alpaslan Yeşilkaya, Almanya'da "sözde alacaklıların" bugüne kadar holdinge açtığı toplam 15 davadan 13'ünün Federal Yargıtay (Bundesgerichtshof) tarafından bozulduğunu söyledi. Yeşilkaya, yaptığı açıklamada, Almanya'da bazı yerel mahkemelerin holding aleyhine aldığı kararların nihai bir sonuç anlamına gelmediğini belirterek, "Aleyhimize açılan tüm davalar bugüne kadar Federal Yargıtay tarafından bozuldu" dedi. Eyalet mahkemelerince verilen kararların öncelikle temyiz mahkemelerine, daha sonra da Federal Yargıtay'a intikal ettirildiğine işaret eden Yeşilkaya, "Bahis konusu olan son davalar da aynı aşamalardan geçecek ve Federal Yargıtay'ın daha önce aldığı kararlar göz önünde bulundurularak, kararın ne şekilde olacağı görülecektir. Federal Yargıtay'ın bugün itibarıyla aleyhimize verdiği herhangi bir karar mevcut değildir" diye konuştu.