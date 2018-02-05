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Komandolar, Siirt'ten 'Zeytin Dalı Harekatı' için uğurlandı

Mehmet Yücel DURUK/SİİRT, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' devam ederken, Siirt 3'üncü Komando Tugayı

05 Şubat 2018 18:22

Mehmet Yücel DURUK/SİİRT, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\' devam ederken, Siirt 3\'üncü Komando Tugayı\'ndan bir tabur komando, harekata katılmak için düzenlenen törenle uğurlandı. Törene protokol üyelerinin yanı sıra askerlerin aileleri de katıldı.
Siirt\'teki 3\'üncü Komando Tugay Komutanlığı\'na bağlı bir tabur komando, \'Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Gaziantep\'e uğurlandı. Sabah saatlerinde yapılan uğurlama törenine Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad, 3\'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ve askerlerin aileleri katıldı. Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninden sonra askerler, \'kirpi\' olarak bilinen zırhlı araçlar ile Siirt Havalimanı\'na oradan da CASA tipi uçaklarla Gaziantep\'e hareket etti.

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