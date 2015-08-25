Komandolar 3 yıl aradan sonra Doğu ve Güneydoğu'ya gidiyor

Kayseri ve Bolu'da bulunan komando tugayları 3 yıl aradan sonra Doğu ve Güneydoğu'ya gidiyor. Tugayların yerleşeceği üs bölgeleri için incelemelerin başladığı bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede en tecrübeli komando tugaylarına talimat verildi.

Kayseri'de bulunan 1. Komando Tugayı ve Bolu'daki 2. Komando Tugayı 3 yıl aradan sonra Doğu ve Güneydoğu'ya gidecek. Her iki tugayın öncü birlikleri bölgede incelemelere başladı.

Doğu ve Güneydoğu'daki komando tugayları takviye ediliyor.

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugayı ve Bolu'da konuşlu 2. Komando Tugayı'na talimat verildi.

Komandolar 3 yıl aradan sonra kışlalarından çıkıp Doğu ve Güneydoğuya gidecek.

İNCELEMELER BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, iki tugayın öncü birlikleri bölgede incelemelere başladı.

Bolu ve Kayseri'den geçici görevle bölgeye sevk edilecek komando taburlarının yerleşeceği geçici üs bölgeleri belirleniyor.

6 TABUR GİDECEK

İki tugaydan bölgeye yaklaşık 6 tabur gönderilmesi planlanıyor.

Komandoların jandarma ve emniyet birimleriyle birlikte eş zamanlı operasyonlarda görev alacağı belirtiliyor.

Meskun mahalde savaş eğitimi

Bölgedeki bazı ilçelerde çok miktarda mühimmat ve silah bulunduğu, evlerin tünellerle birbirine bağlandığı istihbaratı üzerine komando tugaylarına meskun mahalde savaş eğitimleri verilmeye başlanmıştı.

Bolu Komando Tugayı'nda yapılan tatbikatlara ilişkin fotoğraflar Genelkurmay Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Bolu ve Kayseri komando tugayları 1980'li yıllardan itibaren aralıksız olarak Doğu ve Güneydoğuda, operasyonlarda ön saflarda yer almış, 2012 Aralık ayında ise kışlalarına dönmüştü.

Komandoların bölgeye sevklerinin bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor.