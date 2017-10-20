Komando brövesini, eşiyle kızı taktı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- EĞİRDİR Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı\'nda, 42\'nci dönem uzman komando temel eğitimini tamamlayan askerler için bröve töreni düzenlendi. Dereceye giren Uzman Çavuş Okan Gül\'e başarı belgesini, eşi ve kızı 8 aylık Hifa verdi. Hifa, babasına komando brövesi de taktı.

Eğirdir Dağ Komando Okulu\'nda 42\'nci dönem uzman komando temel eğitimini tamamlayan 250 asker için bröve töreni düzenlendi. Törene, Eğirdir Belediye Başkanı DP\'li Ömer Şengöl, Dağ Komando Okul Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu, askerler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Albay Fatih Köroğlu, kursu tamamlayan komandolara başarılar diledi. Dönem birincisi Komando Uzman Çavuş Ersin Vural\'ın yaş kütüğüne dönem plaketi çakmasıyla devam eden törende, dereceye giren komandolara plaket ve başarı belgeleri verildi, komando brövesi takıldı.

Dereceye giren komandolardan Uzman Çavuş Okan Gül\'e plaket ve başarı belgesini, eşi Ayşe ile kızı Hifa verdi. Ayşe Gül daha sonra kızıyla eşinin komando brövesini taktı. Tören alanındakiler bu anları hem fotoğrafladı hem de uzun süre alkışladı. Hatıra fotoğrafı çekilmesinden sonra tören resmi geçitle sona erdi.

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